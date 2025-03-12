В пермском аэропорту задержаны вылеты четырех самолетов

В аэропорту Большое Савино задерживается вылет четырех рейсов. Не смогли вовремя вылететь из Перми самолеты в Самару, Новосибирск, Усинск и Минеральные Воды. Причем, если три первых рейса задержаны примерно на час, то вылет лайнера авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды ожидается на пять часов позже, чем указано в расписании: в 19:20 вместо 14:20. Его опоздание связано с тем, что прилет самолета «Азимута» из Махачкалы в Пермь задерживается на данный момент на пять часов.