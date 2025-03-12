Клещи активизировались в Нижегородской области

Специалисты отмечают, что самый эффективный способ защиты от клещей — это вакцинация. Всего с начала года прививку от КВЭ получили 549 человек. Её проводят по основной схеме (2 прививки с интервалом от 1 до 7 месяцев) и экстренной (сокращенный интервал). Ревакцинация требуется каждые 3 года. Посещать эндемичные зоны можно через 2 недели после второй прививки. Бесплатно привиться можно в поликлиниках.