Клещи активизировались в Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники Роспотребнадзора проводят еженедельный мониторинг на наличие клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза. На данный момент зафиксировано одно обращение в январе из Павловского района после посещения кладбища. Клещ оказался незаразным.
Специалисты отмечают, что самый эффективный способ защиты от клещей — это вакцинация. Всего с начала года прививку от КВЭ получили 549 человек. Её проводят по основной схеме (2 прививки с интервалом от 1 до 7 месяцев) и экстренной (сокращенный интервал). Ревакцинация требуется каждые 3 года. Посещать эндемичные зоны можно через 2 недели после второй прививки. Бесплатно привиться можно в поликлиниках.
Кроме того, с ростом активности клещей, Роспотребнадзор рекомендует не пренебрегать мерами предосторожности: использовать репелленты, защитную одежду, осматривать себя и близких после прогулок.
Обычно начало активности клещей приходится на весну при температуре +5°C и выше. В это время проводятся акарицидные обработки на придомовых территориях и в зонах отдыха.
Напомним, что в 2024 году в Нижегородской области зарегистрировано около 2 тыс. укусов клещей.
Ранее сообщалось, что клещи в ряде регионов могут активизироваться уже в марте.