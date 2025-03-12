Автобусы в Воронеже ежедневно подвергаются тщательной уборке перед отправкой на линии

Генеральный директор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Олег Миронов подчеркивает, что пик уборки приходится на вечернее время, особенно после 20:00. Ежедневно через боксы техобслуживания проходит порядка 200 автобусов, каждый из которых чистят примерно 15 минут.