Автобусы в Воронеже ежедневно подвергаются тщательной уборке перед отправкой на линии

Процесс уборки включает не только наружную мойку кузова, но и комплексную чистку внутри салона. Сиденья, поручни и другие поверхности тщательно обрабатывают, удаляя загрязнения и следы эксплуатации. Эти процедуры выполняются исключительно вручную.
Автобусы, перевозящие школьников, проходят процедуру очистки щеточными механизмами моечной установки не менее двух раз в день, сразу после доставки учащихся домой.
Городской транспорт, чтобы обеспечить комфорт пассажирам, моется дважды в сутки, особенно в периоды межсезонья, когда улицы наиболее загрязнены.