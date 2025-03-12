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Автобусы в Воронеже ежедневно подвергаются тщательной уборке перед отправкой на линии

Генеральный директор МКП МТК «Воронежпассажиртранс» Олег Миронов подчеркивает, что пик уборки приходится на вечернее время, особенно после 20:00. Ежедневно через боксы техобслуживания проходит порядка 200 автобусов, каждый из которых чистят примерно 15 минут.

Источник: Freepik

Процесс уборки включает не только наружную мойку кузова, но и комплексную чистку внутри салона. Сиденья, поручни и другие поверхности тщательно обрабатывают, удаляя загрязнения и следы эксплуатации. Эти процедуры выполняются исключительно вручную.

Автобусы, перевозящие школьников, проходят процедуру очистки щеточными механизмами моечной установки не менее двух раз в день, сразу после доставки учащихся домой.

Городской транспорт, чтобы обеспечить комфорт пассажирам, моется дважды в сутки, особенно в периоды межсезонья, когда улицы наиболее загрязнены.