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Автомобильный трафик разгрузят на улице Карла Маркса в Хабаровске

Администрация города планирует расширить дорогу на Краснодарской: здесь появятся еще две полосы для движения. На участке также установят светофор и заменят асфальтовое покрытие. Подрядчики приступят к работе в конце апреля.

Отметим, нововведения позволят сократить пробки на улице Карла Маркса в районе памятника партизанам.

«Перекресток Краснодарская — Карла Маркса будет полностью переустроен, потоки разведут, переместятся остановочные павильоны, это решит проблему с пробками», — отметил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.

Реконструкция участка займет около пяти месяцев. Во время работ движение будет организовано по половине проезжей части. Точные сроки ограничения движения и маршруты объездов будут известны позже.