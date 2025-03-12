Автомобильный трафик разгрузят на улице Карла Маркса в Хабаровске

Отметим, нововведения позволят сократить пробки на улице Карла Маркса в районе памятника партизанам.
«Перекресток Краснодарская — Карла Маркса будет полностью переустроен, потоки разведут, переместятся остановочные павильоны, это решит проблему с пробками», — отметил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Сергей Егоров.
Реконструкция участка займет около пяти месяцев. Во время работ движение будет организовано по половине проезжей части. Точные сроки ограничения движения и маршруты объездов будут известны позже.