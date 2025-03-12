5 типов новосибирцев, которых не любят парикмахеры: откровения мастера

Каждая профессия имеет свои сложности, и работа парикмахера — не исключение. Клиенты бывают разные: кто-то приходит за качественной стрижкой и доверяет мастеру, а кто-то превращает обычный визит в салон в настоящее испытание.
Журналист Om1 Новосибирск Роман Софин пообщался с парикмахером Викторией, чтобы узнать, какие клиенты доставляют больше всего хлопот и какие фразы вгоняют мастеров в ступор.
«Я сам (а) знаю, как надо».
Некоторые клиенты приходят в салон с чётким представлением о том, как их нужно подстричь. Они уверены, что знают больше, чем мастер, и буквально диктуют, что делать.
«Редко приходят с такими запросами, но если случается, я делаю вид, что на их стороне… А в итоге делаю по-своему. Всегда прокатывает!» — признаётся Виктория.
По её словам, большинство таких клиентов не замечают разницы и уходят довольными. Главное — не спорить, а профессионально адаптировать их желания к реальности.
«А можно чуть-чуть короче… Нет, ещё… Нет, верните обратно».
Другой распространённый тип — люди, которые меняют своё решение прямо в процессе стрижки.
«Меня это не раздражает, я как будто “в вакууме”», — говорит Виктория.
Но бывают ситуации, когда клиент просит переделать одну и ту же стрижку несколько раз. В таких случаях мастер вынужден проявлять терпение, чтобы не превратить обычный визит в бесконечный сеанс исправлений.
«А у вас есть скидки? Может, дешевле?».
Некоторые клиенты воспринимают салон красоты как рынок и пытаются поторговаться. Они либо спрашивают о скидках, либо удивляются стоимости работы после того, как уже попросили сложную процедуру.
«Я отношусь к таким клиентам иронично», — говорит Виктория, добавляя, что в её практике таких ситуаций почти не было.
Тем не менее мастера нередко сталкиваются с людьми, которые просят «что-нибудь попроще», а потом хотят скидку на сложную технику окрашивания или модельную стрижку.
«Мне как на фото, только совсем по-другому».
Сложнее всего с теми, кто приносит фото голливудской звезды и требует точную копию причёски, не учитывая свою структуру волос и тип лица.
«Я просто честно говорю, что так не получится. Зачем заранее создавать проблему?», — объясняет Виктория.
Некоторые запросы клиентов и вовсе абсурдны.
«Один раз мужчина попросил: “Подстригите меня как мимозу”», — вспоминает она.
«А если не понравится, вернёте деньги?».
Есть и те, кто заранее готовится быть недовольным и ещё до стрижки интересуется, можно ли будет потребовать возврат денег.
«Таких случаев у меня не было», — говорит Виктория.
По её словам, мастер заранее обсуждает с клиентом все нюансы и объясняет, чего можно ожидать от стрижки. Однако бывают те, кто после ухода из салона вдруг «передумывает» и требует переделку бесплатно.
Какой клиент сложнее всего?
«Чем сложнее клиент, тем интереснее», — признаётся Виктория.
Но это не отменяет того, что такие люди могут выматывать. Бывают и ситуации, когда мастер отказывается работать с клиентом.
«За 12 лет работы я дважды отказывалась стричь человека», — вспоминает она.
Фраза, которая раздражает парикмахеров больше всего: «Скучаете?».
Это вопрос, который клиенты задают, когда заходят в салон и видят, что мастер, наконец, присел отдохнуть после долгого дня.
«Когда ты пять секунд назад впервые за день сел — и тут это “Скучаете? “…” — смеётся Виктория.
Почему некоторые парикмахеры не берут клиентов «с улицы».
Некоторые мастера работают только по записи и принципиально не принимают тех, кто заходит в салон случайно.
«Я не беру новых клиентов “с улицы”. Только по знакомству. Если человек заранее не позаботился о записи, значит, ему не так важно, к какому мастеру идти. А если ему всё равно, то и мне нет смысла тратить на него своё время», — объясняет Виктория.
Идеальный клиент — миф?
На вопрос о том, существуют ли «идеальные клиенты», Виктория отвечает коротко:
«Идеальных не бывает», но хороший клиент — это тот, кто доверяет мастеру, не пытается диктовать условия и приходит за профессиональной работой, а не за спором. В таком случае визит в салон становится комфортным как для парикмахера, так и для клиента.