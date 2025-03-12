Россиян предупредили о новой опасности на YouTube

Злоумышленники используют YouTube для распространения DCRat, создавая аккаунты и загружая видео, ориентированные на геймеров. В описаниях к этим видео размещены ссылки на сайты, предлагающие скачивание читерских программ. Чаще всего эти ссылки ведут на файлообменники, и при попытке открыть содержимое пользователь загружает вредоносное ПО.