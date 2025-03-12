Россиян предупредили о новой опасности на YouTube

Об этом рассказала эксперт в области кибербезопасности Олег Купреев из «Лаборатории Касперского», сообщает ИА DEITA.RU.
DCRat позволяет злоумышленникам полностью контролировать зараженный компьютер, а с начала текущего года от этого ПО пострадали около 1000 пользователей, большинство из которых являются россиянами. Данная программа предоставляет возможность удаленного контроля за зараженным устройством.
Вредоносное ПО может загружать дополнительные модули, такие как кейлоггеры для записи нажатий клавиш, стилеры для кражи конкретной информации и троянские программы, которые могут дать доступ к веб-камерам.
Злоумышленники используют YouTube для распространения DCRat, создавая аккаунты и загружая видео, ориентированные на геймеров. В описаниях к этим видео размещены ссылки на сайты, предлагающие скачивание читерских программ. Чаще всего эти ссылки ведут на файлообменники, и при попытке открыть содержимое пользователь загружает вредоносное ПО.
Купреев настоятельно рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам, особенно в описаниях видео на YouTube, и использовать надежное антивирусное программное обеспечение для защиты своих устройств.