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Жителей Башкирии предупредили об опасных квитанциях

Жителей Башкирии предупредили об опасных квитанциях.

Источник: полиция Нефтекамска, телеграм

Сотрудники отдела МВД России по Нефтекамску призвали граждан к бдительности. Так, 11 марта в вечерние часы в ряде домов в почтовых ящиках жильцы обнаружили квитанции якобы от ООО «Жилсервис».

Полиция установила, что «Жилсервис» является подрядной организацией ООО «Управление жилхозяйства г. Нефтекамска РБ» и не выставляет квитанции, не производит поверку счетчиков. Официальный представитель ООО «УЖХ г. Нефтекамска РБ» подтвердил, что квитанции фальшивые, УЖХ не имеет к ним отношения.

Граждан просили не предпринимать никаких действий по указанному в квитанции телефону и штрихкоду, иначе можно оказаться в «ловушке» мошенников. Сейчас сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к распространению данных счетов для оплаты.