Жителей Башкирии предупредили об опасных квитанциях.

Граждан просили не предпринимать никаких действий по указанному в квитанции телефону и штрихкоду, иначе можно оказаться в «ловушке» мошенников. Сейчас сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к распространению данных счетов для оплаты.