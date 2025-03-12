В Новосибирском метро открыли вагоны в преддверии 80-летия Победы ВОВ

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в метро Новосибирска запустили тематический поезд, посвященный подвигу защитников Отечества.
Особое место в экспозиции занимает вагон прокуратуры Новосибирской области, рассказывающий о работе прокуроров в разные исторические периоды. Известно, что в годы Великой Отечественной войны они не только отстаивали закон, но и защищали Родину с оружием в руках.
В золотом фонде региональной прокуратуры — 153 ордена и медали, полученные за военные заслуги.
В вагоне представлены фотографии и биографии 73 участников и 20 ветеранов войны, служивших в прокуратуре Новосибирской области. Экспозиция напоминает о важности сохранения памяти о героях, посвятивших жизнь защите страны.
Напомним, что в Новосибирске опубликовали список сайтов-2025 для поиска участников ВОВ.