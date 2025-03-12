Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирском метро открыли вагоны в преддверии 80-летия Победы ВОВ

Уникальные вагоны открыли в метро Новосибирска.

Источник: Сиб.фм

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в метро Новосибирска запустили тематический поезд, посвященный подвигу защитников Отечества.

Состав из четырех вагонов (прокуратуры, ФСБ, МВД и МЧС) будет ежедневно перевозить тысячи пассажиров, напоминая о вкладе правоохранительных органов в защиту страны.

Особое место в экспозиции занимает вагон прокуратуры Новосибирской области, рассказывающий о работе прокуроров в разные исторические периоды. Известно, что в годы Великой Отечественной войны они не только отстаивали закон, но и защищали Родину с оружием в руках.

В золотом фонде региональной прокуратуры — 153 ордена и медали, полученные за военные заслуги.

В вагоне представлены фотографии и биографии 73 участников и 20 ветеранов войны, служивших в прокуратуре Новосибирской области. Экспозиция напоминает о важности сохранения памяти о героях, посвятивших жизнь защите страны.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали список сайтов-2025 для поиска участников ВОВ.