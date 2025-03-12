В райцентре под Воронежем появится детская поликлиника на 150 посещений в смену

Детскую поликлинику на 150 посещений в смену строят в Острогожском районе Воронежской области. Новое медучреждение войдет в комплекс Острогожской райбольницы. В здании будет отделение дневного стационара, зал ЛФК, прививочный, процедурный кабинеты, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.