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В райцентре под Воронежем появится детская поликлиника на 150 посещений в смену

Медучреждение возводят в Острогожском районе.

Источник: правительство Воронежской области

Детскую поликлинику на 150 посещений в смену строят в Острогожском районе Воронежской области. Новое медучреждение войдет в комплекс Острогожской райбольницы. В здании будет отделение дневного стационара, зал ЛФК, прививочный, процедурный кабинеты, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.

Объект уже готов на 40%, сообщил губернатор Александр Гусев. Подрядчик завершил кирпичную кладку наружных стен первого и второго этажей, смонтировал плиты перекрытий. Теперь строители делают кровлю, входы, прокладывают инженерные сети, занимаются внутренней отделкой помещений.