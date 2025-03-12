Губернатор Омской области проверил ремонт гимназии № 88

Губернатор уверил, что все работы идут по запланированному графику. Подрядная организация обещает завершить реконструкцию к концу лета, что позволит вернуть гимназию в эксплуатацию после длительного перерыва. Учебный процесс был приостановлен с 21 июля 2020 года из-за признания здания аварийным.