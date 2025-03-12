Губернатор Омской области проверил ремонт гимназии № 88

Он вместе с мэром города Сергеем Шелестом осмотрел ход работ на объекте, который находится по адресу: ул. 3-я Транспортная, 5.
По словам Хоценко, ремонт гимназии оказался трудоемким из-за выявленных проблем со строительными конструкциями. В процессе работы стало понятно, что многие из них находятся в аварийном состоянии, поэтому понадобилось восстановить здание с нуля.
Губернатор уверил, что все работы идут по запланированному графику. Подрядная организация обещает завершить реконструкцию к концу лета, что позволит вернуть гимназию в эксплуатацию после длительного перерыва. Учебный процесс был приостановлен с 21 июля 2020 года из-за признания здания аварийным.