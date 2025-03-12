В Омске более ста тысяч работающих пенсионеров

Чаще всего продолжают работать люди в возрасте от 65 до 69 лет — среди них трудоустроены 21 628 человек (21% мужчин и 14% женщин). В возрасте от 70 до 74 лет работают 6 455 пенсионеров (10% мужчин и 6% женщин). В возрасте от 75 до 79 лет работают 1 484 человека (5% мужчин и 2% женщин), а среди тех, кому 80 лет и старше, официально зарегистрировано 255 работающих, все они мужчины.