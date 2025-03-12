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В Омске более ста тысяч работающих пенсионеров

Самый пожилой работающий пенсионер в регионе — мужчина 92 лет.

Источник: Freepik

На 1 января 2025 года в Омской области было зарегистрировано 100 232 работающих пенсионера, пишут наши коллеги из Om1.

Чаще всего продолжают работать люди в возрасте от 65 до 69 лет — среди них трудоустроены 21 628 человек (21% мужчин и 14% женщин). В возрасте от 70 до 74 лет работают 6 455 пенсионеров (10% мужчин и 6% женщин). В возрасте от 75 до 79 лет работают 1 484 человека (5% мужчин и 2% женщин), а среди тех, кому 80 лет и старше, официально зарегистрировано 255 работающих, все они мужчины.

Самый пожилой работающий пенсионер в регионе — мужчина 92 лет. Однако в Социальном фонде не смогли подтвердить информацию о его реальной занятости.

Ранее мы сообщали, что социальные пенсии омичей проиндексируют с 1 апреля на 14,75%. Это коснётся людей с инвалидностью, тех, кто потерял кормильца, а также граждан, у которых отсутствует или недостаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.