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За прошедшую неделю в Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

В целом показатель заболеваемости снизился на 2,7%

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости ОРВИ в регионе. За период с 3 марта по 9 марта заболеваемость снизилась на 2,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области.

Всего было зарегистрировано 74,28 случая ОРВИ на 10 тысяч человек. Заболеваемость обусловлена вирусами гриппа А и В, а также вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и вирусами новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске все больше детей и подростков заболевают ОРВИ.