За прошедшую неделю в Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Роспотребнадзор опубликовал статистику заболеваемости ОРВИ в регионе. За период с 3 марта по 9 марта заболеваемость снизилась на 2,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Омской области.
Всего было зарегистрировано 74,28 случая ОРВИ на 10 тысяч человек. Заболеваемость обусловлена вирусами гриппа А и В, а также вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и вирусами новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске все больше детей и подростков заболевают ОРВИ.