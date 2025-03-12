За прошедшую неделю в Омской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Всего было зарегистрировано 74,28 случая ОРВИ на 10 тысяч человек. Заболеваемость обусловлена вирусами гриппа А и В, а также вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов и вирусами новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.