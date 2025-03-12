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Хабаровск примет участие в акции «Диктант Победы»

Тестирование на знание истории пройдет 25 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 25 апреля пройдет Всероссийская акция «Диктант Победы». Это исторический тест, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Проверить свои знания можно как в интернете, так и на специальных площадках. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Диктант можно написать онлайн на сайте проекта или выбрать один из офлайн-пунктов в городе. Для удобства участников запущен специальный курс, который поможет подготовиться к тестированию.

Это уже седьмой «Диктант Победы», и с каждым годом он привлекает все больше участников. Также тестирование пройдет и за рубежом.