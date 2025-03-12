Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще два района Беларуси ввели ограничения на продажу алкоголя

Местные власти в Могилевской области определились с Днями трезвости на 2025 год в еще двух районах. Документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Смартпресс

Алкоголь не будут продавать в магазинах на территории Шкловского района с 00.00 до 24.00 24 и 31 мая, 13 июня и 1 сентября.

Ограничат торговлю спиртным на территории Кировского района с 00.00 до 24.00 15 мая, 1 и 14 июня, 1 сентября, 14 и 21 октября.

Традиционно часть ограничений связана со школьными звонками, выпускными вечерами и Днем знаний.

Аналогичные решения об ограничении продажи алкоголя приняли в Могилевском горисполкоме и Горецком райисполкоме. Даты станут известны, после официального опубликования документов.