Еще два района Беларуси ввели ограничения на продажу алкоголя

Алкоголь не будут продавать в магазинах на территории Шкловского района с 00.00 до 24.00 24 и 31 мая, 13 июня и 1 сентября.
Ограничат торговлю спиртным на территории Кировского района с 00.00 до 24.00 15 мая, 1 и 14 июня, 1 сентября, 14 и 21 октября.
Традиционно часть ограничений связана со школьными звонками, выпускными вечерами и Днем знаний.
Аналогичные решения об ограничении продажи алкоголя приняли в Могилевском горисполкоме и Горецком райисполкоме. Даты станут известны, после официального опубликования документов.