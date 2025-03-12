Минцифры рассказало, как мошенники получают доступ к «Госуслугам»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мошенники не могут взломать «Госуслуги» с помощью внешнего воздействия — для получения доступа к аккаунтам они используют методы социальной инженерии и заставляют пользователей самостоятельно передавать коды для входа, сообщило Минцифры РФ в своем Telegram-канале.
«Взломать “Госуслуги” с помощью внешнего воздействия невозможно. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы пользователи сами сообщили им данные для входа в личный кабинет. Поэтому нужно всегда оставаться внимательным», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что если на сервисе замечена подозрительная активность, пользователя просят подтвердить учетную запись через онлайн-банк или прийти в МФЦ для смены привязанного к аккаунту номера. Также в личном кабинете на 72 часа замораживается все, что касается предоставления выписки 2-НДФЛ, информации из бюро кредитных историй и так далее. Кроме того, сервис не позволяет авторизоваться через госпортал на чувствительных ресурсах — например, на сайтах микрофинансовых организаций.
Минцифры рекомендует россиянам никому и никогда не сообщать данные для входа на «Госуслуги», а также проверять адрес страницы, куда они вводят свою информацию. Чтобы обезопасить себя, следует устанавливать приложения только из проверенных магазинов и использовать антивирусные программы.