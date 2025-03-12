Сам себе режиссёр: как омичи строят жизнь без отношений

Некоторые готовы ждать судьбоносной встречи: 24% женщин верят, что любовь найдет их сама. Мужчины, напротив, чаще берут инициативу в свои руки — 16% уже активно ищут новые отношения. После расставания 42% женщин и 31% мужчин сразу идут на новые свидания, в то время как 10% женщин и 19% мужчин предпочитают взять паузу в общении. При этом каждый пятый отмечает, что друзья не всегда поддерживают — они слишком заняты своей личной жизнью.