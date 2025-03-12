Сам себе режиссёр: как омичи строят жизнь без отношений

Дейтинг-сервис Mamba совместно со Скандинавским Центром Здоровья провел исследование и выяснил, как омичи справляются с жизнью без пары, чем заполняют свободное время и где ищут новых партнеров.
Не все активно ищут любовь: среди тех, кто сейчас один, 28% мужчин и 22% женщин не были в отношениях больше пяти лет. В то же время 13% женщин и 8% мужчин расстались с партнерами совсем недавно — менее трех месяцев назад.
Женщины переживают одиночество легче: 21% называют себя самодостаточными, и только 17% признались, что скучают по теплу и поддержке. Мужчины чаще ощущают нехватку эмоциональной близости — об этом заявили 34% опрошенных. Психолог Валентина Иванова отмечает, что длительное одиночество может привести к эмоциональному истощению. Когда человек не получает поддержки и тепла от близких, это снижает уверенность в себе и может вызвать ощущение ненужности.
Некоторые готовы ждать судьбоносной встречи: 24% женщин верят, что любовь найдет их сама. Мужчины, напротив, чаще берут инициативу в свои руки — 16% уже активно ищут новые отношения. После расставания 42% женщин и 31% мужчин сразу идут на новые свидания, в то время как 10% женщин и 19% мужчин предпочитают взять паузу в общении. При этом каждый пятый отмечает, что друзья не всегда поддерживают — они слишком заняты своей личной жизнью.
Многие используют свободное время для себя. 38% мужчин и 37% женщин наконец-то нашли время для хобби и саморазвития. Мужчины чаще делают ставку на карьеру (29%), а женщины занимаются саморазвитием (16%) и заботой о здоровье (13%).
Со временем одиночество перестает казаться минусом. 44% женщин и 27% мужчин научились ценить свою независимость. Свобода от обязательств и эмоциональных потрясений важнее всего для 36% женщин и 33% мужчин. Финансовая независимость также играет роль, но только 7% женщин видят в этом преимущество, тогда как среди мужчин этот показатель выше — 28%.
Большинство респондентов все же не ставят крест на личной жизни. 62% женщин и 59% мужчин открыты к новым отношениям, если встретят подходящего человека. При этом мужчины ищут любовь активнее — 32% уже в поиске, среди женщин так делают 22%. Половина опрошенных выбирает соцсети и дейтинг-сервисы: 50% мужчин и 45% женщин используют их для знакомств.
Мужчины чаще доверяют онлайн-дейтингу (20%), а женщины предпочитают знакомиться через друзей или на мероприятиях.
Исследование показало, что жизнь без пары — это не всегда ожидание отношений. Кто-то наслаждается свободой, кто-то посвящает себя карьере, а кто-то уже ищет новую любовь.
Однако, судя по данным, одиночество для большинства — лишь временный этап. В опросе приняли участие 4700 респондентов старше 18 лет из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.