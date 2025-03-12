Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы

В этом году крымские операторы мобильной связи впервые присоединяются к Всероссийской акции «Ура Победе!». Акция стартовала в стране с 25 февраля. В ее рамках можно позвонить на бесплатный короткий номер 1945 и прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций — «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Кроме того, можно получить ссылку для бесплатной загрузки военных песен на телефон.