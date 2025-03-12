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Голос Левитана зазвучит в парках крымской столицы

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. В Симферопольских парках и на остановках общественного транспорта зазвучит голос легендарного диктора Юрия Левитана в рамках проекта «Сводки Совинформбюро». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«Ежедневно, с завтрашнего дня и до 9 мая включительно, в 13:30 на остановках общественного транспорта и в городских парках Симферополя будут звучать исторические сводки, рассказывающие о событиях 80-летней давности», — проинформировали в пресс-службе.

Проект «Сводки Совинформбюро» подготовлен мэрией крымской столицы в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной.

В этом году крымские операторы мобильной связи впервые присоединяются к Всероссийской акции «Ура Победе!». Акция стартовала в стране с 25 февраля. В ее рамках можно позвонить на бесплатный короткий номер 1945 и прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, установить вместо гудков входящего вызова одну из легендарных композиций — «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа». Кроме того, можно получить ссылку для бесплатной загрузки военных песен на телефон.