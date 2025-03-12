Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (81%) уверены, что сейчас лучше не брать кредиты, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, граждане РФ (81%) уверены, что сейчас скорее плохое время для оформления кредитов, с ними не согласны лишь 6% респондентов. На момент проведения опроса индекс кредитного доверия составил 20%.
При этом 53% опрошенных считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, а четверть (25%) россиян предпочли бы забрать находящиеся в банке деньги. Согласно данным опроса, индекс доверия банковским вкладам составляет 61%.
Больше половины граждан РФ (58%) выбирают тратить деньги по минимуму, стараясь при этом сохранить максимально возможную сумму на будущее. В свою очередь 28% респондентов придерживаются мнения, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-то. По данным ВЦИОМ, индекс сберегательного поведения составляет 62%.
Свыше половины опрошенных (53%) уверены, что сейчас плохое время для совершения крупных покупок, с ними не согласились 25% участников опроса. Индекс потребительского поведения составляет 39%, отметил ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 22 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.