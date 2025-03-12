Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты

Больше половины граждан РФ (58%) выбирают тратить деньги по минимуму, стараясь при этом сохранить максимально возможную сумму на будущее. В свою очередь 28% респондентов придерживаются мнения, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-то. По данным ВЦИОМ, индекс сберегательного поведения составляет 62%.