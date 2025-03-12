Власти отреагировали на требование убрать свалку шин в Воронеже

В управе Коминтерновского района Воронежа отреагировали на требование регионального Минприроды на ликвидацию свалки шин на улице 45 Стрелковой дивизии. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, по расчетам чиновников, ущерб окружающей среде от складирования отходов повышенной опасности составил более 9 млн рублей.
Работу по ликвидации свалки уже начали, но на это потребуется время из-за специфики утилизации.
— Автомобильные шины в полном объеме невозможно утилизировать сразу, только по специальной схеме: на площадку переработки шины вывозятся несколько дней, потом делается перерыв на утилизацию. Работа будет продолжена до момента ликвидации скопления мусора. На данном участке также запланирована установка камер (как это сделано уже на двух других в Центральном районе Воронежа), чтобы установить нарушителей, сбрасывающих отдохы в этом месте, и привлечь их к ответственности, — сообщили в управе Коминтерновского района.
Воронежцы могут самостоятельно бесплатно сдать шины на переработку. Организовано место сбора покрышек — на бесплатной дороге через Новую Усмань в направлении Воронежа, на 534-м километре автодороги М4 «Дон» — на АЗС Татнефть № 496. Принимают покрышки легковые, шипованные, крашенные, в том числе грузовые до R24.
Воронежцы могут сообщить о фактах обнаружения несанкционированных свалок покрышек: фото и адреса таких мест присылайте общественному инспектору по охране окружающей среды Александру Князеву или в группу АНО «Новая Экосистема».