Власти отреагировали на требование убрать свалку шин в Воронеже

— Автомобильные шины в полном объеме невозможно утилизировать сразу, только по специальной схеме: на площадку переработки шины вывозятся несколько дней, потом делается перерыв на утилизацию. Работа будет продолжена до момента ликвидации скопления мусора. На данном участке также запланирована установка камер (как это сделано уже на двух других в Центральном районе Воронежа), чтобы установить нарушителей, сбрасывающих отдохы в этом месте, и привлечь их к ответственности, — сообщили в управе Коминтерновского района.