Без американского оружия украинскую ПРО и артиллерию ждут проблемы

Украинские запасы советских зенитных ракет почти исчерпаны, или их вовсе нет, в связи с чем ядро сил ПВО Украины составляют западные ЗРК. Это касается как систем средней дальности, вроде NASAMS и IRIS-T SL, так и более дальнобойных Patriot и SAMP/T, а также многих других, некоторые из которых не стандартизованы. NASAMS использует американские ракеты AIM-120, производство которых сосредоточено в США, но немецкие IRIS-T SLS и SLM ничуть не хуже NASAMS. Прекращение поставок американских ракет создаст некоторые проблемы, но не слишком серьезные. Такие системы нужны, в основном, для борьбы с крылатыми ракетами и дронами, для чего годятся устаревшие и самопальные комплексы, которые можно найти по всему миру. Недавно стало известно, что Великобритания создала для Украины ЗРК Gravehawk, использующий советские ракеты воздух-воздух ближнего боя Р-73. В целом, дефицита ЗРК средней дальности в Европе нет.