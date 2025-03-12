В Ленобласти проснулись первые гадюки

Как рассказали в Росприроднадзоре, аномально теплая погода для первой декады марта, установившаяся в Петербурге и Ленинградской области, привела к раннему пробуждению гадюк. Первые змеи замечены 9 марта в деревне Село Волосовского района Ленинградской области. Две гадюки грелись в лучах весеннего солнца в поле, примыкающем к дороге.