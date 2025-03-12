В Ленобласти проснулись первые гадюки

Как рассказали в Росприроднадзоре, аномально теплая погода для первой декады марта, установившаяся в Петербурге и Ленинградской области, привела к раннему пробуждению гадюк. Первые змеи замечены 9 марта в деревне Село Волосовского района Ленинградской области. Две гадюки грелись в лучах весеннего солнца в поле, примыкающем к дороге.
Обычно первые особи появляются в регионе после зимовки в конце марта, массовый выход — во второй половине апреля. Но аномально теплое начало месяца внесло коррективы в поведение пресмыкающихся.
При встрече с пресмыкающимся инспекторы Росприроднадзора просят граждан не приближаться и сохранять дистанцию не менее 2 метров, не совершать резких движений, не пытаться сделать селфи. В случае, если змея все-таки напала, необходимо обратиться к врачу.