Прокуратура закрыла нелегальный хостел в жилом доме на Большой Морской улице

Сегодня, 12 марта, в жилом доме 13/3 на Большой Морской улице закрыли нелегальный хостел. Это произошло после череды жалоб от жильцов. О подробностях сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Петербургу.
— Проверка показала, что номера оборудовали в семи квартирах, расположенных на втором этаже. Там демонтировали межкомнатные перегородки, а также провели самовольную перепланировку для предпринимательской деятельности, — рассказали в ведомстве.
В результате прокурор Центрального района направил иск. Он попросил обязать владельца жилья закрыть хостел. Суд поддержал прошение.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что перед судом предстанет бывший генеральный директор «Жилкомсервиса Адмиралтейского района» по делу об оказании небезопасных услуг. В основу разбирательства легло страшное происшествие, которое случилось зимой 2023 года на Гороховой улице. Там внезапно рухнул флигель дома.