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Прямые рейсы из Омска в Баку будут летать до 7 сентября

Действовать маршрут будет до 7 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 20 апреля 2025 года авиакомпания «ИрАэро» запускает прямые рейсы из Омска в Баку в рамках летнего расписания полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Рейс будет осуществляться раз в неделю — по воскресеньям. Общее время в пути составит 3 часа 30 минут. Перевозить омичей будет самолет Sukhoi Superjet 100.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании или в авиакассах.

Ранее «КП Омск» сообщала, что впервые после пандемии в Омск снова приедет поезд Москва—Пекин.