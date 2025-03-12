Прямые рейсы из Омска в Баку будут летать до 7 сентября

С 20 апреля 2025 года авиакомпания «ИрАэро» запускает прямые рейсы из Омска в Баку в рамках летнего расписания полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.
Рейс будет осуществляться раз в неделю — по воскресеньям. Общее время в пути составит 3 часа 30 минут. Перевозить омичей будет самолет Sukhoi Superjet 100.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании или в авиакассах.
Ранее «КП Омск» сообщала, что впервые после пандемии в Омск снова приедет поезд Москва—Пекин.