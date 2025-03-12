«Пал травы и мусора временно запрещен». МВД предупреждает белорусов о запрете палов через громкоговорители

В Беларуси милиция, МЧС и другие структуры предупреждают белорусов о запрете палов. Подробнее рассказали в телеграм-канале «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
В частности, сообщается, что сотрудники милиции, МЧС, инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, лесхоза через громкоговорители оповещают белорусов о запрете выжигания сухой растительности.
— Предупреждаем! Пал травы и мусора временно запрещен, — говорится в видео, где спецмашины проезжают по населенным пунктам.
В УВД обратили внимание, что только в одном Свислочском районе 8 — 9 марта произошло пять загораний сухой растительности. Всего же с начала 2025-го таких пожаров на территории района зарегистрировали двенадцать.
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