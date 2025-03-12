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Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Приморье пошла на спад, но стало больше гриппа В

Роспотребнадзор считает эпидситуацию соответствующей сезону.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморском крае за минувшую неделю снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями, COVID-19 и гриппом в целом. Но в рост пошла регистрация заболеваний, вызванных гриппом группы В. По оценке Роспотребнадзора края, эпидобстановка в регионе соответствует сезону, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно данным специалистов Роспотребнадзора, с 3 по 9 марта показатель заболеваемости среди населения всех возрастных групп ОРВИ и гриппом снизился на 6,67% по отношению к предыдущей неделе. Вместе с тем, прослеживается увеличение числа заболеваний, вызванных вирусом гриппа группы В, — с 18,2% до 22,3%. В управлении отмечают, что вирус гриппа В, как правило, чаще поражает детей и людей молодого возраста и протекает в более легкой форме.

«Нынешнюю эпидситуацию мы расцениваем как соответствующую сезону. В структуре положительных находок доля вирусов гриппа составляет 33,2%», — отметили в краевом Роспотребнадзоре.

На отчетной неделе частично приостановлен образовательный процесс 21 группы дошкольных образовательных учреждений и двух классов школ края. Такая мера позволяет предотвратить распространение респираторных инфекций в коллективах.