Боец из Осинского района Зоригто Ербанов погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества из Осинского района погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Зоригто Ербанов родился в поселке Беркакит Якутии. В 2009 году окончил школу и поступил на факультет физической культуры Бурятского госуниверситета. После ВУЗа отслужил в армии и начал работать учителем физкультуры.