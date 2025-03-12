Боец из Осинского района Зоригто Ербанов погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Защитник Отечества из Осинского района погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Зоригто Ербанов родился в поселке Беркакит Якутии. В 2009 году окончил школу и поступил на факультет физической культуры Бурятского госуниверситета. После ВУЗа отслужил в армии и начал работать учителем физкультуры.
— В августе 2024 года Зоригто принял решение добровольно отправиться в зону проведения СВО. Службу проходил на Авдеевском направлении в качестве снайпера разведроты, — поделились в администрации.
В ноябре прошлого года герой получил множественное осколочное ранение и отправился на лечение в госпиталь. Затем он вернулся на службу и продолжил мужественно стоять на защите Родины. Боец оставался верным присяге и государству до последнего вздоха.