Важную дорогу перекроют во Владивостоке на полторы недели из-за работ на электросетях

Движение и парковка транспортных средств по автодороге, проходящей по улице Волкова в районе дома № 41 на улице Сахалинской, будут ограничены с 08:00 28 марта до 23:00 7 апреля. Жители микрорайона бухты Тихой отмечают, что через Сахалинскую, 41 проходят маршруты общественного транспорта, соединяющие микрорайон с другими частями города. Но информации о том, как повлияет перекрытие дороги на маршрут движения автобусов через Тихую, пока нет.
Ранее мэрия информировала о предстоящих ремонтных работах на пересечении улиц Жигура, Стрелочной и Котельникова, которые также потребуют ограничений движения и парковки. В зону производства работ тоже попадает участок дороги, где проходят маршруты автобусов. Комментарии об организации работы общественного транспорта на время ремонта, очевидно, поступят позднее.