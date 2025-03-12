Важную дорогу перекроют во Владивостоке на полторы недели из-за работ на электросетях

Движение и парковка транспортных средств по автодороге, проходящей по улице Волкова в районе дома № 41 на улице Сахалинской, будут ограничены с 08:00 28 марта до 23:00 7 апреля. Жители микрорайона бухты Тихой отмечают, что через Сахалинскую, 41 проходят маршруты общественного транспорта, соединяющие микрорайон с другими частями города. Но информации о том, как повлияет перекрытие дороги на маршрут движения автобусов через Тихую, пока нет.