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В Хабаровске массово вырубают тополя: уже спилили более сотни деревьев

В Хабаровске приступили к масштабной вырубке старых и больных тополей на улице Аксенова.

Источник: МК

Решение о спиле деревьев было принято специалистами МБУ «Горзеленстрой» из-за их возраста, болезней и слабой корневой системы, сообщает мэрия города.

Как сообщили в учреждении, тополя представляют опасность для горожан из-за своего состояния. Вместо них на улице Аксенова планируется высадить клены и вязы.

Работы ведутся по заявкам жителей Хабаровска. В дальнейшем вырубка аварийных деревьев будет продолжена на улице Тихоокеанской и на городских бульварах.

Специалисты «Горзеленстроя» подчеркивают, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности горожан и поддержания здоровья зеленых насаждений в городе.