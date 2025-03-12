Из Башкирии в 2024 году уехали 125 тыс. человек. Башстат подвел итоги по миграции населения в регионе.
Согласно данным ведомства, в регион за прошлый год приехало 122 тыс. человек. Среди прибывших было зарегистрировано 14,6 тыс. иностранцев: 10,2 тыс. из СНГ, а 4,4 тыс. — из других стран. Еще 31,2 тыс.человек — из регионов страны.
За это же время из республики уехали 125,5 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. покинули Россию. Среди них в страны СНГ выехали 8,3 тыс. человек, в другие страны — 4,9 тыс. В другие регионы РФ мигрировали 36,1 тыс. уроженцев Башкирии.
Таким образом, в республике снова отмечена миграционная убыль с показателем 3,4 тыс. человек, что в 3,7 раза больше аналогичного показателя за 2023 год.
Отметим, что внутри республики жители также активно переезжали в другие населенные пункты. Всего место жительства сменили 76 тыс. человек.