Из Башкирии в 2024 году уехали 125 тыс. человек

За это же время из республики уехали 125,5 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. покинули Россию. Среди них в страны СНГ выехали 8,3 тыс. человек, в другие страны — 4,9 тыс. В другие регионы РФ мигрировали 36,1 тыс. уроженцев Башкирии.