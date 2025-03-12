50 градусов разницы: что происходит с погодой в Казахстане

Согласно прогнозу, погоду восточной, центральной части Казахстана будет определять антициклон, с чем ожидается погода без осадков, а западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины западного циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица.
На юге страны благодаря ложбине южного циклона будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться. По Казахстану ожидаются туманы.
«На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью от 10−25 до 0−15 мороза, днем от 0−10 мороза до 2 мороза-5 тепла, на востоке страны от 15−27 до 7−20 мороза, днем от 2−13 мороза до 3 мороза-8 тепла, на западе, юге страны основной фон ночью 0−8 тепла до 10−22 тепла», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на март 2025 года в Казахстане. Метеорологи обещают, что первый месяц весны ожидается теплым и осадочным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Дождей в марте, по прогнозам, будет больше нормы на большей части страны и около нормы в юго-западной, южной частях Казахстана. П.