Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

50 градусов разницы: что происходит с погодой в Казахстане

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 13, 14 и 15 марта, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +8° 0 м/с 61% 753 мм рт. ст. +11°

Согласно прогнозу, погоду восточной, центральной части Казахстана будет определять антициклон, с чем ожидается погода без осадков, а западные, северо-западные, северные районы страны будут под влиянием ложбины западного циклона, где пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица.

На юге страны благодаря ложбине южного циклона будет преобладать солнечная и сухая погода, поэтому воздух в этих регионах станет хорошо прогреваться. По Казахстану ожидаются туманы.

«На севере страны ожидается повышение температуры воздуха ночью от 10−25 до 0−15 мороза, днем от 0−10 мороза до 2 мороза-5 тепла, на востоке страны от 15−27 до 7−20 мороза, днем от 2−13 мороза до 3 мороза-8 тепла, на западе, юге страны основной фон ночью 0−8 тепла до 10−22 тепла», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на март 2025 года в Казахстане. Метеорологи обещают, что первый месяц весны ожидается теплым и осадочным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Дождей в марте, по прогнозам, будет больше нормы на большей части страны и около нормы в юго-западной, южной частях Казахстана. П.