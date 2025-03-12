Жителей Красноярска подозревают в обороте свыше 250 миллионов рублей

По данным СК, в 2022 года подозреваемые объединились в организованную группу и начали заниматься незаконным выводом безналичных денежных средств в наличный оборот. Фигуранты, используя подставных лиц с низким социальным статусом, создавали фирмы, которые фактически не осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность. Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы. В результате их действий было создано и зарегистрировано не менее 50 фирм, через которые незаконно выведено более 250 миллионов рублей. Организаторы схемы извлекли доход не менее 25 миллионов рублей.