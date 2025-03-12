Наемника из Литвы, вторгшегося в Курскую область, заочно осудили на 23 года

Установлено, что Ясюкевичюс в марте 2022 года вступил на Украине в наемническое подразделение ВСУ, в составе которого принял участие в военных действиях против ВС РФ за деньги. Отмечается, что в августе 2024 года участники одного из вооруженных формирований Украины, в числе которых был и Ясюкевичюс, вторглись в Курскую область. В частности, наемник запугивал мирных жителей, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.