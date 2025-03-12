Татарстан впервые привлек мигрантов из Мьянмы. Они будут работать на предприятии ОЭЗ «Алабуга», сообщили в пресс-службе Минтруда республики.
В регионе планируют трудоустроить 39 специалистов из Мьянмы. Из них 21 человек уже приняли на работу.
На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников поднял вопрос о расширении сотрудничества между Россией и Мьянмой. По его словам, для поиска специалистов нужно рассматривать новые направления.
Напомним, в Татарстане за год зарплатные ожидания увеличились на 17%. В сфере высшего и среднего менеджмента этот показатель и вовсе увеличился на 38%.