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Татарстан впервые привлек мигрантов из Мьянмы

Они будут работать на предприятии ОЭЗ «Алабуга».

Источник: Комсомольская правда

Татарстан впервые привлек мигрантов из Мьянмы. Они будут работать на предприятии ОЭЗ «Алабуга», сообщили в пресс-службе Минтруда республики.

В регионе планируют трудоустроить 39 специалистов из Мьянмы. Из них 21 человек уже приняли на работу.

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников поднял вопрос о расширении сотрудничества между Россией и Мьянмой. По его словам, для поиска специалистов нужно рассматривать новые направления.

Напомним, в Татарстане за год зарплатные ожидания увеличились на 17%. В сфере высшего и среднего менеджмента этот показатель и вовсе увеличился на 38%.