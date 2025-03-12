Цены на детские сады в ЗКО взлетели на 16,2%

По итогам февраля 2025 года цены на услуги дошкольных учреждений в Казахстане выросли на 3,8% за год, сообщает Energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольшее удорожание ощутили жители Западно-Казахстанской области: на 16,2%. Следом идут Павлодарская (на 11,7%), Алматинская (на 8,8%), Абайская (на 8,5%) и Карагандинская (на 7,6%) области.
Наименьший годовой рост цен в секторе было зафиксировано в Жамбылской области: всего на 1,6%. В ряде регионов — Астане, Шымкенте, а также в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях — цены остались на уровне прошлого года.
Удешевление услуг дошкольных учреждений было отмечено только в Северо-Казахстанской области: на 2,5%.
Согласно данным Numbeo, на 7 марта 2025 года стоимость услуг частного детского сада в Казахстане составила 240,6 долларов в месяц на одного ребенка, с учетом посещения на полный день. По уровню цен страна заняла 74-е место в мире из 127.
Среди стран СНГ Казахстан оказался третьим с конца: дешевле услуги частных детских садов только в Таджикистане и Кыргызстане. В Азербайджане стоимость услуг в секторе составила 242,2 доллара, в России — 262,9 доллара, в Узбекистане — 295,3 доллара, в Украине* — 296,9 доллара, в Беларуси — 299,3 доллара, в Армении — 306,9 доллара, в Молдове — 372,3 доллара.
Наибольшие показатели стоимости услуг частных детских садов зафиксированы в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании, наименьшие — в Бангладеш, Шри-Ланке и Пакистане.
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.
Тем временем по итогам января-декабря прошлого года в Казахстане ввели в эксплуатацию 29 дошкольных организаций, против 62 годом ранее.
Больше всего таких учреждений открылось в Туркестанской области (8), в Астане (5) и в Жамбылской области (3).
В новых организациях насчитывалось 4,2 тыс. мест — на 36,6% меньше, чем годом ранее. В региональном разрезе наибольшее количество мест во введенных в эксплуатацию дошкольных организациях наблюдалось в Туркестанской области: 780 (против 2 тыс. годом ранее). Следом идут Астана (620 мест) и Алматы (480 мест).