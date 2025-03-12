Цены на детские сады в ЗКО взлетели на 16,2%

Наименьший годовой рост цен в секторе было зафиксировано в Жамбылской области: всего на 1,6%. В ряде регионов — Астане, Шымкенте, а также в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях — цены остались на уровне прошлого года.