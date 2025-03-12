Чернышенко: 300 тысяч учащихся участвуют в соревнованиях «Профессионалов»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Около 300 тысяч студентов и школьников стали участниками соревнований регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которые в настоящее время проходят по всей России, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.