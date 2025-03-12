Чернышенко: 300 тысяч учащихся участвуют в соревнованиях «Профессионалов»

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Около 300 тысяч студентов и школьников стали участниками соревнований регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, которые в настоящее время проходят по всей России, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«Соревнования по компетенциям “Профессионалов” уже завершились в 55 из 89 регионов, количество конкурсантов приближается к отметке в 300 тысяч», — сказал зампред правительства.
Соревнования по компетенциям чемпионата «Профессионалы» продлятся до 15 марта. Соревнования по компетенциям чемпионата высоких технологий будут проводиться до конца апреля.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, обратил внимание, что особенно отрадно видеть такой живой интерес учащихся к рабочим специальностям в год 85-летия системы СПО.
«Это самые востребованные для экономики компетенции, работа в тесной связке с тысячами работодателей по всей стране, высокие стандарты подготовки специалистов и возможность для участников реализовать себя в любимом деле», — отметил министр.
Соревнования чемпионатного движения проводятся по наиболее востребованным компетенциям на рынке труда. По направлению «Промышленность» самыми популярными стали «Сварочные технологии», «Инженерный дизайн САПР», а для отрасли «Строительство» — «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы».
В числе компетенций, наиболее востребованных регионами, оказались «Преподавание в младших классах», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело» и «Дошкольное воспитание».