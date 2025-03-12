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Детские SIM-карты внедрят в Казахстане

Минпросвещения усиливает безопасность детей в цифровой сфере.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Детские SIM-карты внедрят в Казахстане, сообщили в министерстве просвещения Казахстана.

Детская SIM-карта — это специальный тарифный план для мобильной связи, разработанный для детей и подростков, пояснил вице-министр просвещения Едил Оспан.

«Международный опыт показывает, что использование детских SIM-карт активно поддерживается операторами связи и сопровождается государственными инициативами в области цифровой безопасности. Родители могут воспользоваться высокими технологиями для контроля и обеспечения безопасности детей, в то время как операторы адаптируют свои предложения под нужды семьи», — сказал он.

Также вице-министр перечислил преимущества детской SIM-карты:

  • родительский контроль — родители могут отслеживать, как ребенок использует телефон;
  • безопасность — встроенные фильтры для защиты от нежелательного контента;
  • геолокация — возможность видеть, где находится ребенок, через мобильное приложение.

На сегодняшний день операторы связи предлагают специальные тарифы для детей только в рамках доступа на образовательные ресурсы, при этом не обеспечивая контроль безопасного поведения детей в интернете.

Сейчас ведется работа по внесению изменений и дополнений в Закон РК «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части усиления мер безопасности детей в Интернете.

Также Оспан привел результаты исследования «Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане» показали, что 60% детей в возрасте 9−10 лет и 66% детей в возрасте 11−12 лет имеют свои аккаунты.

И это несмотря на то, что доступ в социальные сети разрешен детям старше 13 лет.