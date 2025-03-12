Детские SIM-карты внедрят в Казахстане

«Международный опыт показывает, что использование детских SIM-карт активно поддерживается операторами связи и сопровождается государственными инициативами в области цифровой безопасности. Родители могут воспользоваться высокими технологиями для контроля и обеспечения безопасности детей, в то время как операторы адаптируют свои предложения под нужды семьи», — сказал он.