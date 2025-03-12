В школах Пермского края разработали меню для больных диабетом детей

Роспотребнадзор сообщил о реализации проекта в рамках дорожной карты по улучшению питания школьников. Меню включит продукты с повышенным содержанием белка и пониженной жирности. В школьных столовых будут сочетать баланс между вкусным и полезным с четким соблюдением рецептуры.