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В школах Пермского края разработали меню для больных диабетом детей

Специализированное питание школьников находится на контроле Роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае Роспотребнадзор совместно с министерством образования разработали меню для детей, больных сахарным диабетом. Специализированным питанием обеспечат учащихся всех школ Прикамья.

Роспотребнадзор сообщил о реализации проекта в рамках дорожной карты по улучшению питания школьников. Меню включит продукты с повышенным содержанием белка и пониженной жирности. В школьных столовых будут сочетать баланс между вкусным и полезным с четким соблюдением рецептуры.

Блюда для диабетиков включат продукты с низким гликемическим индексом: творог, мясо, рыбу, птицу, сыр, гречку, рис, фасоль, овес и другие.

В Пермском крае число больных сахарным диабетом всех типов составляет около 100 тыс. человек. Развитию диабета способствуют ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность. В основе заболевания лежит дефицит гормона инсулина, который синтезируется поджелудочной железой.