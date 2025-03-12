В школах Пермского края разработали меню для больных диабетом детей

В Пермском крае Роспотребнадзор совместно с министерством образования разработали меню для детей, больных сахарным диабетом. Специализированным питанием обеспечат учащихся всех школ Прикамья.
Роспотребнадзор сообщил о реализации проекта в рамках дорожной карты по улучшению питания школьников. Меню включит продукты с повышенным содержанием белка и пониженной жирности. В школьных столовых будут сочетать баланс между вкусным и полезным с четким соблюдением рецептуры.
Блюда для диабетиков включат продукты с низким гликемическим индексом: творог, мясо, рыбу, птицу, сыр, гречку, рис, фасоль, овес и другие.
В Пермском крае число больных сахарным диабетом всех типов составляет около 100 тыс. человек. Развитию диабета способствуют ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность. В основе заболевания лежит дефицит гормона инсулина, который синтезируется поджелудочной железой.