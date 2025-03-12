В Башкирии наказали бросившую ребенка мать-алиментщицу

Как следует из информации УФССП по региону, жительница республики, лишенная родительских прав, годами игнорировала алиментные выплаты на содержание малыша и полностью устранилась от его воспитания. По словам приставов, женщина демонстративно нарушает судебные предписания, продолжая вести маргинальный образ жизни. Ребенок, лишенный не только материнской поддержки, но и финансовых средств, предусмотренных законодательством, находится на полном государственном попечении.