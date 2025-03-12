В Башкирии наказали бросившую ребенка мать-алиментщицу

В Башкирии наказали 36-летнюю жительницу Ишимбая за систематическое пренебрежение родительскими обязанностями. Женщина не платит алименты и бросила родного ребенка на обеспечение государства.
Как следует из информации УФССП по региону, жительница республики, лишенная родительских прав, годами игнорировала алиментные выплаты на содержание малыша и полностью устранилась от его воспитания. По словам приставов, женщина демонстративно нарушает судебные предписания, продолжая вести маргинальный образ жизни. Ребенок, лишенный не только материнской поддержки, но и финансовых средств, предусмотренных законодательством, находится на полном государственном попечении.
Суд первой инстанции назначил горе-матери наказание в виде 40 часов принудительных общественных работ. Если должница не предпримет шагов для ликвидации многолетней задолженности, к ней применят нормы Уголовного кодекса РФ.
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