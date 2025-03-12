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В Псковской области задержали лидера леворадикального движения

Под Псковом задержали лидера леворадикального движения и сторонника анархии.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Житель Островского района Псковской области, являющийся одним из леворадикальных лидеров и придерживающийся анархистских взглядов, задержан региональным управлением ФСБ России после публикаций экстремистских материалов в соцсети, сообщила областная антитеррористическая комиссия (АТК).

«Сотрудники управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области предотвратили экстремистские действия, которые планировал совершить житель Островского района, являющийся одним из лидеров леворадикального движения и сторонником анархии», — говорится в сообщении в Telegram-канале АТК.

Уточняется, что задержанный открыто распространял в соцсети «ВКонтакте» материалы, где содержались призывы к насилию в отношении представителей власти, а также пропагандировалась деятельность организации, признанной в России террористической.

Как отмечают в антитеррористической комиссии, возбуждено уголовное дело, задержанный отправлен в СИЗО.

«Его доступ к интернету ограничен, а воображение, склонное к болезненным фантазиям, будет некоторое время находиться под контролем в следственном изоляторе», — заключают в АТК.