Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов

«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что ведутся специализированные, прежде всего, конечно, в Минобре ведутся обсуждения на этот счет. Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле такой подход оправданным и помогут ли эти меры удержать молодежь в регионах.