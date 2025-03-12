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Песков призвал избегать переподготовки невостребованных специалистов

Песков: переподготовка по менее востребованным профессиям пагубна для экономики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Переподготовка специалистов по менее востребованным профессиям пагубна для экономики, этого нужно избегать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием в столичные вузы абитуриентов из других регионов страны.

«Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что ведутся специализированные, прежде всего, конечно, в Минобре ведутся обсуждения на этот счет. Но бесспорным остается одно: перепроизводство, переподготовка специалистов по тем профессиям, которые менее востребованы, конечно же, пагубна для экономики, этого нужно всемерно избегать. Такое понимание есть», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле такой подход оправданным и помогут ли эти меры удержать молодежь в регионах.