«Витамин D, достаточно белка, увлажнитель воздуха». Белорусский врач назвал три необходимых условия для поддержания иммунитета весной

Мы писали, что белорусский невролог назвал препятствующую сбросу веса болезнь, которую считают несерьезной: «Чем больше голодает, тем больше полнеет» (здесь подробности). А Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа (все подробности здесь).