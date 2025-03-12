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«Витамин D, достаточно белка, увлажнитель воздуха». Белорусский врач назвал три необходимых условия для поддержания иммунитета весной

Белорусский врач рассказал, что поможет укрепить иммунитет весной.

Источник: Комсомольская правда

Три простых правила для укрепления иммунитета весной в интервью sb.by назвал завкафедрой пропедевтики внутренних болезней Белорусского государственного медуниверситета, профессор Эдуард Доценко.

Первое и одно из самых важных — питание, основной источник поступления витаминов в организм. Налегать весной на свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, злаки и хлеб. Можно добавить витаминные комплексы, которые поддерживают обмен веществ и синтез белков.

«Белки блокируют чужеродные микроорганизмы, регулируют скорость воспроизведения иммунных клеток», — отметил профессор.

Эдуард Доценко подчеркнул, что для укрепления иммунитета очень важен витамин D, который вырабатывается в коже под влиянием ультрафиолета и которого белорусам не хватает. А значит — стоит его принимать в профилактических целях.

Еще один простой совет от медика — уровень влажности воздуха в квартире, офисе должен быть около 50%. Все потому, что сухой воздух сушит слизистые оболочки носа, рта и миндалин и они не справляются с микробами.

Мы писали, что белорусский невролог назвал препятствующую сбросу веса болезнь, которую считают несерьезной: «Чем больше голодает, тем больше полнеет» (здесь подробности). А Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа (все подробности здесь).