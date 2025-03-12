«Витамин D, достаточно белка, увлажнитель воздуха». Белорусский врач назвал три необходимых условия для поддержания иммунитета весной

Три простых правила для укрепления иммунитета весной в интервью sb.by назвал завкафедрой пропедевтики внутренних болезней Белорусского государственного медуниверситета, профессор Эдуард Доценко.
Первое и одно из самых важных — питание, основной источник поступления витаминов в организм. Налегать весной на свежие овощи, фрукты, мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, злаки и хлеб. Можно добавить витаминные комплексы, которые поддерживают обмен веществ и синтез белков.
«Белки блокируют чужеродные микроорганизмы, регулируют скорость воспроизведения иммунных клеток», — отметил профессор.
Эдуард Доценко подчеркнул, что для укрепления иммунитета очень важен витамин D, который вырабатывается в коже под влиянием ультрафиолета и которого белорусам не хватает. А значит — стоит его принимать в профилактических целях.
Еще один простой совет от медика — уровень влажности воздуха в квартире, офисе должен быть около 50%. Все потому, что сухой воздух сушит слизистые оболочки носа, рта и миндалин и они не справляются с микробами.
Мы писали, что белорусский невролог назвал препятствующую сбросу веса болезнь, которую считают несерьезной: «Чем больше голодает, тем больше полнеет» (здесь подробности). А Минтруда объяснило, что важнее при выходе на пенсию в Беларуси в 2025 — 20 лет страхового стажа или от 20 до 45 лет общего стажа (все подробности здесь).