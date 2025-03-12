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Судно «Спарта II» будет регулярно ходить из Санкт-Петербурга в Калининград

Доставлять в регион планируют различные типы грузов.

Регулярные рейсы на линии «Калининград — Санкт-Петербург» возобновило 11 марта судно «Спарта II». Доставлять в регион на нем планируют все виды морских контейнеров и накатной техники, в том числе гусеничной, негабаритной и тяжеловесной. Об этом сообщается в телеграм-канале транспортной компании «Оборонлогистика».

Отмечается, что судно «Спарта II» ходило между Петербургом и Калининградом с октября 2022 года с небольшими перерывами. За это время туда и обратно перевезли больше 265 тыс. тонн грузов.