Судно «Спарта II» будет регулярно ходить из Санкт-Петербурга в Калининград

Регулярные рейсы на линии «Калининград — Санкт-Петербург» возобновило 11 марта судно «Спарта II». Доставлять в регион на нем планируют все виды морских контейнеров и накатной техники, в том числе гусеничной, негабаритной и тяжеловесной. Об этом сообщается в телеграм-канале транспортной компании «Оборонлогистика».