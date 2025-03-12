Песня омского рокера Егора Летова «Все идет по плану» успешно преодолела космическое пространство. Музыканты группы Massive Attack из Британии создали кавер-версию и отправили запись в открытый космос.
Музыканты сообщили об этом в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В данный момент аудиосигнал достиг Луны, отразился от поверхности спутника и был принят обратно на Земле.
Песня стала частью проекта Piccadilly Un: Plugged, направленного на привлечение внимания к проблеме нерационального освоения космоса.
«Все идет по плану» была написана омским рокером Егором Летовым в 1988 году. Она является одной из самых известных композиций рокера и группы «Гражданская оборона». Выбор именно этой песни для космической трансляции пока не прокомментирован.
Отметим, что это не первый случай отправки музыкальных произведений на Луну. Ранее подобный эксперимент был проведён с песней «Children of the Earth» группы Imagine Dragons.
Ранее мы писали, что впервые после пандемии в Омск снова приедет поезд Москва — Пекин.