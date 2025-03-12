Когда завершится реставрация Ханского дворца в Крыму

«И сроки (реставрации дворца — ред.) корректировались, и уже третий по счету подрядчик работает. К сожалению, это один из вопросов, который требует ручного управления. В этом году работы закончат», — сказал он в эфире телеканала «Миллет».
По словам Аксенова, в ряде случаев работы останавливались по объективным причинам. Например, при раскопках обнаруживались различные артефакты, что требовало проведения дополнительных исследований. Однако имела место безответственность и недисциплинированность предыдущих подрядчиков, констатировал руководитель региона.
Глава республики добавил, что Юрий Гоцанюк и его заместитель Николай Воробьев еженедельно выезжают на место и контролируют ход работ.
Также под руководством муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева создан общественно-экспертный совет, который контролирует реставрационные работы и консультирует с точки зрения сохранения традиций и культуры крымскотатарского народа, чтобы дворец максимально соответствовал своему историческому виду.
Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Объем финансирования — свыше 3,5 млрд рублей.
Комплекс Бахчисарайского дворца состоит из 16 объектов, реставрация десяти объектов завершена. В марте 2024 года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что начать принимать гостей на всех объектах Ханского дворца в Бахчисарае планируют до конца текущего года. Однако сроки завершения реставрационных работ в очередной раз отложили.
По словам заместителя министра культуры Крыма Андрея Терещенко, это происходит, поскольку в процессе открываются новые архитектурные или строительные детали. Это каждый раз требует дополнительного изучения.
Ханский дворец в Бахчисарае — единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса — Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель — датируются 1532 годом.