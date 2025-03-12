Врио главы Ростовской области сообщил о строительстве новых спортобъектов

В 2025 году в Ростовской области планируют открыть 27 новых спортивных объектов, в том числе площадки ГТО, пять спортзалов, семь бассейнов и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.