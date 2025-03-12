Врио главы Ростовской области сообщил о строительстве новых спортобъектов

В 2025 году в Ростовской области планируют открыть 27 новых спортивных объектов, в том числе площадки ГТО, пять спортзалов, семь бассейнов и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
— В городе Зверево, Зерноградском, Зимовниковском, Константиновском, Октябрьском, Сальском и Тацинском районах уже возводим семь бассейнов. Физкультурно-оздоровительный комплекс откроем в Шахтах. К сентябрю в Ростове и Таганроге должны вернуть в строй еще два дворца спорта, — рассказал Юрий Слюсарь.
Возведение и ремонт на Дону ведут в преддверии трех финалов VI летней Спартакиады молодежи России. По словам донского главы, на строительство и обновление объектов в этом году выделят более 1,9 млрд рублей.
— Жители Дона должны приобщаться к спорту и делать это с комфортом. Занятие физкультурой — важная часть образа жизни, который формирует здоровую нацию, — подчеркнул Юрий Слюсарь.