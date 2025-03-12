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Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям

Матвиенко: необходимо ограничить набор в вузы по невостребованным специальностям.

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения, Лилия Салаватовна (Гумерова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре — ред.), прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома. У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах», — сказала Матвиенко в ходе заседания совещания по организации Совета при президенте по демографии.