Матвиенко призвала ограничить набор в вузы по ненужным специальностям

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения, Лилия Салаватовна (Гумерова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре — ред.), прошу проработать, доложить, в чем проблема. По нужным набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям, и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома. У нас идет обезлюживание Дальнего Востока, Севера и так далее. И еще раз говорю, кампусы строим для того, чтобы закреплять молодежь в различных регионах», — сказала Матвиенко в ходе заседания совещания по организации Совета при президенте по демографии.