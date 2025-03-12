В Красноярске к 400-летию города запланировали 34 событийных мероприятия

Глава правительства Сергей Верещагин рассказал, что на состоявшемся 12 марта региональном оргкомитете обсуждались детали подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска и ключевые направления работ — от благоустройства и строительства новых объектов до проведения международных фестивалей и спортивных мероприятий.
Так, в план вошли 34 масштабных событийных мероприятия. Среди них:
- Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский»;
- Фестиваль современного искусства «Поздеев Фест»;
- Международный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
- Гастрономический фестиваль;
- Неделя моды «Сибирские бренды»;
- Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания»;
- Международный фестиваль спорта и здорового образа жизни (Siberian Power Show);
- Открытый Красноярский марафон «Красноярские мосты» и многое другое.
«В 2025 году в краевой столице начнется строительство новой автомобильной дороги в жилом районе “Солонцы-2”, завершат капитальный ремонт музея “Мемориал Победы”, начнется строительство культурного пространства “Суриков-центр”, продолжится реконструкция центральных улиц города, парков и скверов, включая парк Автомобилистов, сквер им. Чернышевского. Кроме того, в Красноярске продолжат перевод общественного транспорта на экологически чистое топливо и развитие городского электротранспорта», — отметили в пресс-службе правительства.
Ключевой задачей региональной программы в правительстве называют повышение инвестиционной привлекательности, улучшение экологической ситуации, создание комфортной городской среды и развитие туризма.
«Краевая столица вошла в федеральный перечень опорных населенных пунктов России, которые должны стать “точками роста” для близлежащих территорий. Наряду с подготовкой к юбилею, также будут реализовываться мероприятия и в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Все это даст мощный импульс для развития Красноярска», — отметила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.