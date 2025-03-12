В Красноярске к 400-летию города запланировали 34 событийных мероприятия

«Краевая столица вошла в федеральный перечень опорных населенных пунктов России, которые должны стать “точками роста” для близлежащих территорий. Наряду с подготовкой к юбилею, также будут реализовываться мероприятия и в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”. Все это даст мощный импульс для развития Красноярска», — отметила министр экономики и регионального развития края Татьяна Магдибур.