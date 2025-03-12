Спутник «Лобачевский» готовят к запуску на орбиту в 2025 году

Об этом сообщил ректор университета Олег Трофимов на встрече с журналистами 12 марта, где присутствовал корреспондент НИА «Нижний Новгород». Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям, который в феврале 2024 года предоставил вузу грант на его создание и запуск.