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Спутник «Лобачевский» готовят к запуску на орбиту в 2025 году

Малый космический аппарат «Лобачевский», разработанный в ННГУ, отправится на орбиту в июне 2025 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил ректор университета Олег Трофимов на встрече с журналистами 12 марта, где присутствовал корреспондент НИА «Нижний Новгород». Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям, который в феврале 2024 года предоставил вузу грант на его создание и запуск.

Основная задача спутника — съемка земной поверхности, включая поля, леса и сельскохозяйственные угодья. Полученные спектральные снимки будут передаваться в программно-аппаратный комплекс для дальнейшего анализа. Сейчас специалисты ННГУ разрабатывают систему на основе искусственного интеллекта, которая позволит автоматически обрабатывать эти данные. Запуск спутника планируется осуществить с космодрома «Восточный».

Ранее сообщалось, что ННГУ готовит запуск первого собственного спутника «Лобачевский» в 2025 году.