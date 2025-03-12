В Смольном показали, каким будет сквер истории ВДВ

Новый сквер организуют рядом с тем местом, где в 2014 году был установлен закладной камень для будущей стелы в честь 85-летия Воздушно-десантных войск. Тогда же появилась идея сквера ВДВ, где предлагали установить фонтан.
«Это нужно подрастающему поколению, тем, кто ходит в 8, 9, 10-й классы, это допризывники, которые собираются идти служить в ВДВ, спецназ или вооружённые силы российской армии», — отмечал председатель общественной организации «Союз десантников Ленинградской области» Юрий Смирнов.
Сейчас губернатор Александр Беглов рассказал, что в сквере посадят хвойные деревья, установят современное освещение и скамейки для отдыха.
«По просьбе воинов-десантников разметка на мощении будет повторять линии взлётно-посадочной полосы», — отметил Беглов.
По соседству с будущем сквером расположены Полежаевский и Южно-Приморский парки.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о благоустройстве сквера Псковских десантников во Фрунзенском районе.