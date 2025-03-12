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Сколько выходных дней будет у казахстанцев на Наурыз мейрамы

В марте в Казахстане празднуют Наурыз мейрамы, поэтому жителей страны ждут дополнительные выходные. Как граждане будут отдыхать в праздничные дни — в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Наурыз мейрамы в этом году отмечается с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник соответственно).

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут с 21 по 25 марта, а при шестидневной — с 21 по 24 марта. Вторник, 25 марта, для них рабочий день.

Отметим, что праздники в Казахстане, у которых есть статус государственных, имеют календарные особенности. Они обеспечат в текущем году дополнительные выходные. Какие именно праздники представлены в календаре 2025 года, мы писали подробнее здесь.

Добавим, что с 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыз мейрамы в Казахстане проводится в новом формате — мероприятия проходят с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама. При этом внедрение нового формата не означает увеличение количества выходных дней в Казахстане.

Наурыз — древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе. Подробнее об истории праздника и традициях празднования в Казахстане мы писали здесь.