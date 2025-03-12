Сколько выходных дней будет у казахстанцев на Наурыз мейрамы

Наурыз мейрамы в этом году отмечается с 21 по 23 марта. Но в связи с тем, что 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, соответственно, выходные дни переносятся на 24 и 25 марта (понедельник и вторник соответственно).